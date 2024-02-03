Beşiktaş Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 24'üncü haftasında, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

SAMET AYBABA'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Beşiktaş Kulübü Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın doğum günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.

Teknik direktör Fernando Santos, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında Samet Aybaba'ya mutluluklar diledi.