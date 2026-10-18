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Beşiktaş Trabzonspor deplasmanı için Trabzon'a geldi, kadrosunda 2 eksik var

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Beşiktaş Trabzonspor deplasmanı için Trabzon'a geldi, kadrosunda 2 eksik var
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Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, saat 18.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na geldi. Siyah beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Orkun Kökçü ile Milot Rashica yer almazken, Dusan Vlahovic Trabzon'a getirildi.

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, saat 18.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na geldi. Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'ndan çıkan kafile, kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele hareket etti.

KADRODA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Orkun Kökçü ile Milot Rashica, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almadı. Siyah beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmeyen Vaclav Cerny kafileye dahil edilirken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim maçında mide rahatsızlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Dusan Vlahovic de Trabzon'a getirildi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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