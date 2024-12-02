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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Topraktepe: 'Küçük bir mutluluk veremedik'

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Topraktepe: 'Küçük bir mutluluk veremedik'
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Beşiktaş, Hatayspor ile oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken, teknik sorumlu Serdar Topraktepe, seyircilerine istediklerini veremedikleri için üzgün olduğunu belirtti. Maçta oyun kontrolünü elde ettiklerini ifade eden Topraktepe, oyuncularının mücadele ettiğini ve kazanmak için gelecek derbiye hazırlanacaklarını açıkladı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, kazanmak zorunda oldukları bir maçta berabere kaldıklarını belirterek, "Maçtan önce de söylemiştim seyircilerimize küçük bir mutluluk vermek istemiştik. Berabere kaldık. Onlardan da tabii ki istediklerini veremediğimiz için üzgünüm" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Mersin'deki karşılaşmada Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor maçının kazanmak zorunda oldukları bir karşılaşma olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş olarak Hatay'a karşı oyun başladığında, oyun kontrolünü istediğimiz gibi almaya başlamıştık ki bence basit bir gol yedik. Dönen topta, çok boş kaldı orada Hatay'lı oyuncu. Ama buna ilk yarıda karşılık verdik. Maçın genelinde hakimiyet bizdeydi. Net pozisyonlarımız var. Hatay'ın da pozisyonları var. Ama sonlara doğru oyuncularımın kazanma isteğinden dolayı biraz maç hızlı oynanmaya ve git gele dönmeye başladı. Oyuncularım gerçekten bugün bence reaksiyon verdi. Giren oyuncular da mücadele etti ama kazanamadık" diye konuştu.

Gazetecilerin sorusu üzerine, uzun süredir oynamayan oyuncular olduğunu hatırlatan Topraktepe, "Mecburi değişiklikler yaptık. Salih gibi, Tayyip gibi. Futbolcularımızın hepsi mücadele etti. Gol pozisyonlarımız var. Semih'in kafa vuruşu. Gedson'un karşı karşıya kaldığı, Can'ın en son pozisyonu ama olmadı. Maçtan önce de söylemiştim seyircilerimize küçük bir mutluluk vermek istemiştik. Berabere kaldık. Onlardan da tabi ki istediklerini veremediğimiz için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Topraktepe, son dönemde kulüpte yaşanan olaylarla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi;

"Ben kulüp hocasıyım, çalışanım. Burada işime devam etmek zorundayım. Görevdeydim. O yüzden ben devam ettim. Tabi ki dışarıdaki konularla ilgili burada hiçbir şeye girmek istemiyorum. Ben saha tarafındayım. Beşiktaş'ta tabi ki büyüklerimizin arasında problemler olabilir. Onlara böyle hiçbir şekilde girmek istemiyorum. O konuları konuşmak istemiyorum."

Topraktepe, Fenerbahçe maçıyla ilgili bir soruya da "Tabii ki Beşiktaş her maça kendi sahasında özellikle kazanmak için çıkar. Yine kazanmak için çıkacağız. Önemli sakatlıklarımız da oldu. Paulista uzun süre aramızda olmayacak. Felix Uduokhai uzun zaman aramızda olmayabilir ama önümüzdeki hafta belki zorlayabilir onu doktorlarımız konuşuyor. Bugün tabi ki uzun süre oynamayan oyuncularımız da oynadı. Stoperlerimizden Tayyip ve Emirhan oynadı. Bahtiyar da var. Onlar da takımın içinde oynadıkları zaman katkı veren oyuncular. Tabi ki oyuncularımızla mental anlamda ve diğer konular hakkında hep konuşuyoruz. Buraya gelmeden 2 gün vaktimiz vardı ve konuştuk. Tabi ki derbiler farklı oluyor. Futbolculara o konuda biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Hem mental, hem saha içi idmanlarımızı yapıp Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" şeklinde yanıt verdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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