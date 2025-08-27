Beşiktaş tarihindeki ikinci Malili futbolcu; El Bilal Toure

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor El Bilal Toure, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki ikinci Malili futbolcu oldu.

Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 190 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki golcü oyuncuyu şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Genç oyuncu, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 191. yabancı futbolcu oldu.

El Bilal Toure'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki Malili futbolcu sayısı 2'ye çıktı.

Beşiktaş'ta daha önce Malili oyuncu Abdoulay Diaby, 2019-2020 sezonunda siyah-beyazlı formayı terletmişti.

Atılan imzaların ardından transferi resmiyet kazanan Toure, Beşiktaş formasını giyecek ikinci Malili futbolcu olacak.

Atalanta büyük yatırım yaptı

Malili futbolcu El Bilal Toure, 2020 yılında Fransız ekibiyle Reims ile Avrupa futboluna adım attı.

Fransa temsilcisinde gösterdiği performansla 2022'de İspanya LaLiga ekiplerinden Almeria'ya transfer olan 23 yaşındaki santrfor, buradaki attığı gollerle İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Atalanta'nın dikkatini çekti.

İtalyan temsilcisi, genç futbolcuyu 2023 yılında yaklaşık 30 milyon avroluk bir bedelle oyuncuyu kadrosuna kattı.

Atalanta'da yaşadığı sakatlığın ardından geçen sezon Stuttgart'a kiralanan Toure, sezonu Almanya'da tamamladı.

Geçen sezonki performansı

El Bilal Toure, geçen sezonu Alman takımı Stuttgart'ta kiralık olarak tamamladı.

Alman ekibinde forma giydiği dönemde tüm kulvarlarda 17 maça çıkan genç oyuncu, 17 karşılaşmada boy gösterdi.

Toure, söz konusu maçlarda 3 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Toure, milli formayı 25 kez giydi

Yeni transfer El Bilal Toure, Mali Milli Takımı formasını daha önce 25 kez giydi.

Genç santrfor, Ekim 2020'de Mali formasını A takım seviyesinde ilk kez sırtına geçirdi. Gana karşısında görev yapan Toure, maçta 1 de gol sevinci yaşadı.

El Bilal Toure, görev yaptığı 25 müsabakada milli formayla 9 kez rakip ağları havalandırdı.

Bu sezonki 7. transfer

Malili golcü El Bilal Toure, Beşiktaş'ın bu sezonki 7. transferi oldu.

Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure'ye imza attırdı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya13Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz11Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario
Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere8Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Fransa5Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya5Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana4Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun4Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya4Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Çekya4Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek
Hollanda3Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya3Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili3Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan2Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada2Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır2Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri2Eric Bailly, Badra Cisse
Mali2Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk1Ernest Muçi
Belçika1Michy Batshuayi
Cezayir1Rachid Ghezzal
Danimarka1Peter Kjaer
Ekvador1Keny Arroyo
Ermenistan1Aras Özbiliz
Gambiya1Omar Colley
Gine1Souleymane Youla
Güney Afrika1Fani Madida
İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
Japonya1Shinji Kagawa
Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova1Milot Rashica
Libya1Moatasem Al-Musrati
Rusya1Dmitriy Khlestov
Tunus1Zoubaier Baya
Ukrayna1Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları1Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
