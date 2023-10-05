Beşiktaş taraftarından eşi benzeri görülmemiş hareket! Rakip takımı çağırıp üçlü çektirdiler
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Beşiktaş'ın sahasında 2-0 öne geçip 3-2 kaybettiği Lugano maçının sonunda siyah-beyazlı taraftarlar, konuk takımın futbolcularını çağırarak üçlü çektirdi.
Beşiktaş'ın Lugano'ya 2-0 öndeyken 3-2 mağlup olduğu maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, rakip futbolcuları çağırarak üçlü çektirdi.
RAKİP TAKIMA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİLER
Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği maçı 81. dakikadan sonra 3-2 yenilmesinden sonra çıldıran taraftarlar, maç sonu üçlüsünü Lugano takımıyla yaptı.
İşte o anlar;
Kaynak: Haberler.com / Spor