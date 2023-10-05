Haberler

Beşiktaş taraftarından eşi benzeri görülmemiş hareket! Rakip takımı çağırıp üçlü çektirdiler

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın sahasında 2-0 öne geçip 3-2 kaybettiği Lugano maçının sonunda siyah-beyazlı taraftarlar, konuk takımın futbolcularını çağırarak üçlü çektirdi.

Beşiktaş'ın Lugano'ya 2-0 öndeyken 3-2 mağlup olduğu maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, rakip futbolcuları çağırarak üçlü çektirdi.

RAKİP TAKIMA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİLER

Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği maçı 81. dakikadan sonra 3-2 yenilmesinden sonra çıldıran taraftarlar, maç sonu üçlüsünü Lugano takımıyla yaptı.

İşte o anlar;

Beşiktaş taraftarından eşi benzeri görülmemiş hareket! Rakibi takımı çağırıp 3'lü çektirdiler

Beşiktaş taraftarından eşi benzeri görülmemiş hareket! Rakibi takımı çağırıp 3'lü çektirdiler

Beşiktaş taraftarından eşi benzeri görülmemiş hareket! Rakibi takımı çağırıp 3'lü çektirdiler

Beşiktaş taraftarından eşi benzeri görülmemiş hareket! Rakibi takımı çağırıp 3'lü çektirdiler

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Lugano Spor Haberler

title