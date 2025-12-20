Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ PAYLAŞIMI

Beşiktaş, hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçın 31. dakikasında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekledi. Cihan Aydın, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay ile konuştu ancak inceleme tavsiyesi gelmedi. Beşiktaş Kulübü, Çaykur Rizespor maçının devre arasında bir paylaşımda bulundu.

'TİYATRO DEVAM EDİYOR'

Siyah-beyazlı kulüpten devre arası yapılan paylaşımda "Tiyatro devam ediyor!" denildi. Beşiktaşlı taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde yoğun ilgi gösterdi.

İşte o paylaşım: