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Beşiktaş'tan Rafa Silva için kırmızı kart tepkisi

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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor karşılaşması sonrası Rafa Silva'ya yapılan faullere dikkat çekerek, kırmızı kartların çözüm olmadığını vurguladı. Uçar, maçın hakeminin kararlarından da memnun kalmadıklarını dile getirdi.

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, "Bu Rafa'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Yani bu şekilde bu adamın futbol hayatı bitecekse biz ne yapacağız?" dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Uçar, "Temposu çok yüksek bir maç seyretmedik. Her iki takımın da oyunda çok güzel işler yaptığını söyleyemeyiz. Oyun zaten 12'inci dakikadan sonra tek kale bir maça dönüştü. Herhalde nemden olsa gerek. Oyuncularımız zaman zaman hareketlerde yavaş kaldılar. Aynı şey Trabzonsporlu oyuncular için de söz konusu. Tabii ki buraya gelirken bir puan iyidir diyoruz ama maçın gidişatına baktığımızda oyuna hakim olan taraf biziz. Yakaladığımız pozisyonlar var ki, birçok pozisyon daha yakalayabilirdik. Burada iki puan bırakmış olduğumuzu düşünüyorum. Rafa Silva ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bu Rafa'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Yani bu şekilde bu adamın futbol hayatı bitecekse biz ne yapacağız? Ciddi bir yatırım yaptık bu sene biliyorsunuz oyunculara. Her maçta tekme yiyor bu adam. Allah'tan var müdahale ediyor da kural neyse o uygulanıyor. Buna özellikle değinmek istiyoruz" dedi.

'HAKEMDEN BİZ DE MEMNUN DEĞİLİZ'

Maçın hakeminden memnun olmadıklarını kaydeden Uçar, şöyle devam etti:

"Onun dışında İmmobile'ye yapılan bir pozisyon var. Orada bize göre penaltı. Tabi bunu yorumcular mutlaka değerlendireceklerdir. Hakemden biz de memnun değiliz. Biz hakemden elli yıldır memnun değiliz. Sadece bugün değil. Bugün kuralların bazısını uyguladı. Ama genel olarak her iki takımın da mutsuzluğunu burada görüyoruz. Bazı pozisyonlar var. Bir pozisyonda avantaja bırakması gerekiyordu, bırakmadı. Rakibin yaptığı birçok kırmızı pozisyon var, faul var. Kart göstermedi. Bu iş bu şekilde nasıl devam edecek bilmiyoruz. Ama mağduruz. Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Biz mağdur olan taraf olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü iki tane pozisyon var. Masuaku'un bir pozisyonu var. O da tartışılır. Hakem yorumcular gereğini söyleyecektir diye düşünüyorum"

Trabzonspor'u da tebrik eden Feyyaz Uçar, "Öncelikle rakip takımı tebrik etmek lazım. On kişi çok iyi mücadele ettiler. Şenol Hoca'nın elinin değdiğini net olarak görüyoruz. Çok fazla alan bırakmadılar. Çok iyi kapandılar. Bizim golü attığımız gibi daha çok ver-kaç yapmamız lazımdı. Adam eksiltmemiz lazımdı. Onlar da biraz yavaş davrandık. Orada yeni gelen oyuncumuz Joe Mario zaman zaman iyi işler yapmaya çalıştı ama ilk maçıdır. Biraz daha fazla şut atmamız, daha fazla pozisyon bulmamız gerekiyordu. Ama milli maçtan dönüştür. Dolayısıyla oyuncuların bu performansını anlayışta karşılayabiliriz. Beşiktaş buraya 11 yabancı ile geldi maç kadrosu dışında kalan kural gereği kalan bir oyuncu oldu" ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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