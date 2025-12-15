Haberler

Beşiktaş büyük maçlarda skoru koruyamıyor

Güncelleme:
Beşiktaş, bu sezon büyük rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda öne geçmesine rağmen galip gelemedi. Kırmızı kartlar nedeniyle kaybettikleri puanlar, siyah-beyazlıların sezon performansını olumsuz etkiledi.

Beşiktaş, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda öne geçmesine rağmen galibiyet alamadı. Söz konusu müsabakalarda 7 puan bırakan siyah-beyazlıların bu kayıplarında gördüğü kırmızı kartlar da etkili oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-1 önde götürdüğü sırada El Bilal Toure'nin 38. dakikada gördüğü kırmızı kart işleri tersine çevirdi.

Bu haftaya kadar Beşiktaşlı futbolcular 3 kez kırmızı kart gördü. Bu kartların 2'si de Fenerbahçe ve Trabzonspor mücadelelerinde geldi. Bu kartlar ise Kartal'a pahalıya patladı.

Öne geçtiği büyük maçlardan galibiyetsiz ayrıldı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Galatasaray ve Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşırken, Fenerbahçe'yi de Dolmabahçe'de ağırladı.

Galatasaray karşılaşmasının 12. dakikasında Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe maçına da hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen Kara Kartal, hakem son düdüğü çaldığında 3-2 kaybeden taraftı.

Son olarak da Trabzonspor'a konuk olan siyah-beyazlı ekip, 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3 beraberlikle 1 puana razı oldu.

Kırmızı kartlar 5 puana mal oldu

Beşiktaşlı futbolcular, bu maçların 2'sinde önde olduğu dakikalarda kırmızı kart gördü. Bu kartlar siyah-beyazlılara 5 puana mal oldu.

Fenerbahçe mücadelesinde 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'nun golleriyle rakibine 2-0'lık üstünlük sağlayan Kara Kartal'da, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle işler tersine döndü ve 3-2'yle kazanan sarı-lacivertliler oldu. Aynı zamanda bu maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Trabzonspor deplasmanında da Abraham ve Cerny'nin attığı gollerle maçın ilk yarım saatinde 3-1 önde olan Beşiktaş'ta 38. dakikada bu kez kırmızı kart gören El Bilal Toure'ydi. 10 kişi kalan rakibini yarı sahasına iten bordo-mavililer, ikinci yarıda attığı gollerle 3-3 eşitliği yakaladı.

Kalesini gole kapayamadı

Sezon başında bu yana takım savunmasında sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda da kalesini gole kapayamadı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında ağlarında toplam 7 gol gören Kartal, 6 kez de fileleri havalandırdı.

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı 22 müsabakanın 19'unda rakiplerin gol sevinci yaşamasına engel olamadı. Ligde 16, Avrupa'da da 6 maça çıkan siyah-beyazlılar, toplamda 33 gol yedi. Siyah-beyazlı futbolcular, 39 defa da attıkları gollerle taraftarını mutlu etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
