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Beşiktaş'tan Futbol Federasyonu'na Çifte Standart Eleştirisi

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Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem atama kararı alacağını iddia ederek, böyle bir adımın futbolun adaletine gölge düşüreceği uyarısında bulundu.

Beşiktaş : " Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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