Beşiktaş'tan Futbol Federasyonu'na Çifte Standart Eleştirisi

Beşiktaş : " Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor