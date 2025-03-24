Beşiktaş'tan Futbol Federasyonu'na Çifte Standart Eleştirisi
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem atama kararı alacağını iddia ederek, böyle bir adımın futbolun adaletine gölge düşüreceği uyarısında bulundu.
Beşiktaş : " Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor