Beşiktaş'tan dev transfer! Solskjaer eski öğrencisini istiyor

Tammy Abraham ve Orkun kökçü transferleriyle taraftarlarını sevindiren Beşiktaş, gözünü bir başka yıldıza dikti.

YENİ HEDEF GARNACHO

Yeni sezonda mutlak şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Manchester United'dan Alejandro Garnacho'nun peşine düştü.

SOLSKJAER İKNA EDECEK

Siyah-beyazlılar, Manchester United'da kadroda düşünülmeyen 21 yaşındaki oyuncuyla menajerler aracılığıyla temas kurup oynama garantili teklifini sundu. Teknik Direktör Solskjaer'in de eski öğrencisi olan genç futbolcuyu ikna etmek için devreye girdiği öğrenildi.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Arjantinli genç yıldızın Suudi Arabistan'da teklifler aldığı ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için o transfer tekliflerini reddettiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda takımıyla 58 maça çıkan Garnacho, bu maçlarda 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.