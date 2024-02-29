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Beşiktaş'tan derbinin hakemi Halil Umut Meler'e: Adil ol

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Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Meler'e adil ve hakkaniyetli olması çağrısında bulunuldu.

Süper Lig devi Beşiktaş pazar günü Galatasaray ile oynayacakları derbinin hakemi Halil Umut Meler için bir açıklama yaptı.

"ADİL VE HAKKANİYETLİ YÖNETİN"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maçın hakemi Halil Umut Meler oldu! Ligin en kritik haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maça atanan Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'tan derbi hakemi açıklaması

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

Halil Umut Meler Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Hikmet Adıgüzel:

Ne oldu korkumu sardı hayırdır fenerin yandaşı

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Heyy Heyyy:

galatasaray başkanı yönetse daha adeletlii olurdu bu nedir

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Nedim Dönmez:

Teşfiğin babası şikenin kralı gs

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Nedim Dönmez:

Her zamaki gibi gs yine hakemle alır maçı

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Ømer Cinar:

hakem 30 puan fark koydu dimi size ?

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