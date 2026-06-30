Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çift antrenman yaptı. Sabah kondisyon, akşam taktik çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, yarın İstanbul etabını tamamlayarak Slovakya'ya kampa gidecek.
BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı kondisyon çalışmasıydı. Siyah-beyazlı ekip, akşam antrenmanında ise taktik çalışması yaptı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, çift kale taktik çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 10.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak ve yurt dışı kamp çalışması için saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Slovakya'nın Bratislava kentine gidecek.