Üye Girişi
Haberler
Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var
Mezarına koydukları çiçeklerin anlamı duygulandırdı
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
Karar sonrası sırlarla dolu köyde dikkat çeken görüntü
HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Seçimlerle ilgili açıklaması bomba

Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde kongre salonuna sahte kimlikle giriş yapıldığı tespit edildi. Divan başkanlığından konuyla ilgili açıklamada kamera kayıtlarının incelendiği ve katılma hakkı olmadan kongre salonunda girenler hakkında polis ekiplerinin işlem yapacağı duyuruldu.

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı'nın yarıştığı başkanlık seçiminde polis ekiplerini harekete geçiren bir olay yaşandı.

SAHTE KİMLİKLE SEÇİM ALANINA GİRİRLMİŞ

Kongrenin yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'na sahte kimlikle giriş tespit edildi. Beşiktaş'ta Divan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çıkışlarda sahte kimlik tespit edilmiştir. Bu nedenle güvenlik tarafından yaka kartı ve kimlik kontrolü yapılacaktır. Lütfen yardımlarınızı rica ediyoruz" denildi.

POLİS İŞLEM BAŞLATACAK

Beşiktaş'ta Divan Başkanlığı'ndan daha sonra, "Sevgili arkadaşlar, sürekli kimlik kontrolü yapılıyor, kamera kayıtları inceleniyor ve bazı arkadaşların katılma hakkı olmadan kongre salonunda olduğunu tespit ettik. Yarın sabah spor polisi onlarla ilgili gerekli işlemleri yapacak. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösterin. Hakkınız olmayan hakkı kullanmaya kalkmayın, vereceğiniz zarar Beşiktaş'a olacak. Beşiktaş'a daha fazla zarar vermeyelim lütfen. Burada ilgisi olan arkadaşlar eğer yargılanmak istemiyorsa, salonu terk etsin. Sürekli isim tespitleri yapılıyor. Gerekli işlem yapılacak" açıklaması yapıldı.

OY REKORU KIRILDI

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edildi ve seçime geçildi. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Yaşanan yoğunluktan dolayı yeni sandıklar eklenmek zorunda kaldı. 13 bin 158 olarak duyuruldu. Böylelikle bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.

Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı.Sinan Erdem Spor Salonu'nun kapıları kapandı ve sadece içeride olan kongre üyelerinin oy kullanmasına izin verildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sandıklar da kapatıldı ve oy sayımına geçildi.

Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Çok büyük fark var! İşte ilk sonuçlar
img

Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı
img

Beşiktaş'tan seçim sırasında olay yaratacak yaratacak gönderme
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Kamal’ın resminin ne işi varsa orada..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Bilican:

nasıl bi ülkedeyiz. milletvekili seçimleri şaibeli, futbol seçimleri şaibeli yakında şaibe çocukların sınıf başkanlığı seçimlerinede gelcek

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Sinan Bulduk: sana sive seve seyrettirmek için bedevi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj
Çok büyük fark var: Beşiktaş başkanlık seçiminde İlk sonuçlar açıklandı
Çok büyük fark var! İşte ilk sonuçlar
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
AK Partili Elitaş'tan çarpıcı "erken seçim" çıkışı
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

Son Dakika Haberleri

Adıyaman okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Kahramanmaraş okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Kilis okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kilis Valiliği)? Gaziantep okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Gaziantep Valiliği)? Osmaniye okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Osmaniye Valiliği)? Hatay okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)? Adana okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Van Dijk Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Virgil van Dijk son durum ne? Kocaeli, Darıca okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kocaeli Valiliği)? Mersin okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Mersin Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.