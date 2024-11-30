Beşiktaş'ta Yeni Başkan Hüseyin Yücel Futbolcularla Buluştu
Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından yeni başkan Hüseyin Yücel, futbolcularla bir araya geldi. Toplantıda Asbaşkanlar ve Futbol Şube Sorumlusu da yer aldı.
Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası yönetim kurulu başkanlığını devralan Hüseyin Yücel, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi.
Beşiktaş'ta başkan Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından futbolcularla bir araya geldi. Buluşmada Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı. - İSTANBUL