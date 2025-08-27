Beşiktaş'ta veda! Bu akşam İstanbul'dan ayrılıyor
Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'tan Hull City'ye transfer olmak için bu akşam İstanbul'dan ayrılacak. Hadziahmetovic, perşembe günü Hull City için sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Süper Lig devi Beşiktaş'ta 28 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, takımdan ayrılıyor.
HULL CITY'E TRANSFER OLACAK
TRT Spor'da yer alan habere göre; Hadziahmetovic, Beşiktaş'tan Hull City'ye transfer olmak için bu akşam İstanbul'dan ayrılacak. Hadziahmetovic'in Beşiktaş'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.
RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK
Gece saatlerinde İngiltere'ye varacak olan deneyimli oyuncunun perşembe günü Hull City için sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı dile getirildi.
2 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Beşiktaş'ta 2 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısında bulunamadı.