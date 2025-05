Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Mahmudu Bajo için sıcak bir gelişme yaşandı.

20 yaşındaki ön libero Bajo, sosyal medya hesabından açıklama yaparak kulübü Dunajska Streda'ya veda etti.

İşte Mahmudu Bajo'nun o açıklaması;

"Harika takımım,

Hüzün ve heyecan dolu duygularla sizlere veda ediyorum. Tüm sıkı çalışmanız, özveriniz ve birlikte paylaştığımız sayısız an için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Desteğiniz ve harika insanlar olmanız benim için çok kıymetliydi. Gelecekteki tüm çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinizi çok özleyeceğim.

Muhteşem taraftarlara,

Her şey için teşekkür ederim! Eşsiz desteğiniz benim için her şey demekti. Her maçta gösterdiğiniz tutku ve coşku için sonsuz minnettarım."

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Öte yandan Siyah-beyazlılara transfer olması beklenen Bajo'nun menajeri, sosyal medyadan İstanbul'a geldiğini paylaştı. Bu paylaşım sonrası taraftarlar transferin tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.