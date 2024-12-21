Üye Girişi
Haberler
'Kürtlerin kontrolündeki bölgeler entegre edilecek' demişti! Suriye'nin yeni savunma bakanı oldu
Suriye'de kritik gelişme! HTŞ Komutanı, yeni savunma bakanı oldu
Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Suriye'nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar
Yeni bakanın yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar

Beşiktaş'ta sular durulmuyor: Futbolcular peş peşe itiraf etti

Beşiktaş'ta sular durulmuyor: Futbolcular peş peşe itiraf etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'deki son 8 maçının sadece 1'ini kazanabilen Beşiktaş'ta Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında futbolcular Felix Uduokhai ve Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor beraberliğinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan siyah-beyazlılarda Adana Demirspor yenilgisinin ardından soyunma odasının karıştığı iddia edilmişti.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta sadece Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Adana Demirspor karşılaşmasında aldığı yenilginin ardından bazı futbolcuların soyunma odasında tartışma yaşadığı iddiaları dolaşan Beşiktaş'ta futbolcularFelix Uduokhai ve Alex Oxlade-Chamberlain'in Alanyaspor beraberliği sonrasında yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

"MAÇLARA ÇIKARKEN KAFALARIMIZIN RAHAT OLMASI GEREKİYOR"

Karşılaşmanın ardından konuşan Uduokhai, "Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var. Maçlara çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor. Son oynadığımız maçlara bakacağız, analiz edeceğiz. İkinci yarıya daha taze başlayıp hedeflerimize odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA SORUN VAR"

Alex Oxlade-Chamberlain ise "Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var. Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Bunu yaparsa bir rekoru daha tarihe gömecek
img

Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
img

Benzin istasyonundaki cinayette tahliye kararı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

sayin editör iyice seyini cikardiniz. ne maglubiyeti.. mac berabere bitti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı
Çırılçıplak sokağa inip ortalığı birbirine kattı
Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş'ın formasını imzaladı
Beşiktaş formasını imzalayan bu kişi Süper Lig hakemi
Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu
Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu
Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı
PKK sempatizanları, havalimanında Türk gençlerine saldırdılar
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'na sunuldu
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu

Son Dakika Haberleri

22-23 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Barcelona Atletico Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Barcelona Atletico Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.