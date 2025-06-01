Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı

Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Transfer konusunda yorum yapan deneyimli hoca, "Takımda yetenekli oyuncularımız var. Hangi pozisyonlara oyuncu alacağımızı söyleyemem ama geriye, ortaya ve öne oyuncu alacağız. İhtiyacımız var.'' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in son haftasında 4-0 kazanılan Bodrum FK maçının ardından konuştu.

''DÖRDÜNCÜLÜĞÜMÜZÜN KARARI BUGÜN VERİLMEDİ''

Takımı ligi dördüncü sırada bitiren Norveçli teknik adam, "Bugün işimizi yaptık iyi oynadık kazandık. Kayserispor da Samsunspor karşısında iyi bir çaba gösterdi diyebilirim, denediler. Aslında dördüncülüğümüzün kararı bugün verilmedi. Sezon boyunca aldığımız sonuçlar bizi bu noktaya getirdi. Biz göreve başladığımızda altıncı yedinci sıradaydık. Takımı yukarı taşımaya çalıştık ve taşıdık. Domine etmemiz gereken maçlarda bunu başaramadık. Gelecek sezon bunu yapmaya çalışacağız. Başkanımız çok istekli, kendisi başarılı bir iş adamı ve futboldan da anlıyor. Kendisiyle beraber gelecek sezonun planını yapacağız. Bu sezonki bazı maçlarda iyi performans gösterdik, o performansı istikrarlı hale getirmeye çalışacağız." dedi.

TRANSFER SÖZLERİ

Sözlerine devam eden Solskjaer, transfer konusunda yorum yaparak, "Başkanımız, "3 tane direkt oyuncu almamız lazım" demişti. Bu oyuncular da elimizdeki oyuncuları geliştirecek ve yardımcı olacak. Bu şekilde düşünüyorum. Geldiğimde hedefim takımı Avrupa'ya götürmekti. Elemelerden başlayacağız. Bu sezon hazırlıklarını biz şampiyon gibi yapacağız, şampiyon gibi düşünüp yapacağız. Şu anda her şey çok iyi. Başkanımız çok hırslı iyi bir takım kurma konusunda, ben de öyle. Taraftarımızı gururlandıracak bir takım kurmak zorundayız. Taraftarımızın önümüzdeki yıl gurur duyacağız bir Beşiktaş için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

''TRANSFERLER YAPILACAK BÖLGELER''

Solskjaer, 3 transferin hangi bölgeye yapılacağına yönelik sorunun ardından, "Takımda yetenekli oyuncularımız var. Hangi pozisyonlara oyuncu alacağımızı söyleyemem ama geriye, ortaya ve öne oyuncu alacağız. İhtiyacımız var. Bize antrenmanda da, maçta da kalite getirecek oyuncular almalıyız. Toplantılar yapıyoruz, konuşuyoruz. Doğru oyuncular getirmek zorundayız. Hata yapma lüksümüz yok. İyi, hırslı oyuncular getirmek zorundayız ki takımı yükseltebilsinler." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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