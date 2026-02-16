Haberler

Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde yok

Güncelleme:
RAMS Başakşehir FK ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen El-Bilal Toure'ni sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Toure'nin, en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Malili oyuncu, bu süreçte Göztepe, Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta, Malili futbolcu El-Bilal Toure, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememişti.

BEŞİKTAŞ'TAN EL-BILAL TOURE İÇİN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten 24 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYECEK

Bu sakatlıkla birlikte El-Bilal Toure'nin, en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Golcü oyuncu, Göztepe, Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
