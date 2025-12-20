Beşiktaş'ta Rafa Silva, 48 gün sonra kadroda

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Trabzonspor ile oynanan son maça göre 4 değişikliğe gitti.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Jonas Svensson, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Gökhan Sazdağı, Rafa Silva, David Jurasek, Devrim Şahin ve Emirhan Topçu yer aldı.

Sergen Yalçın, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere biten karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımda ligde son olarak Fenerbahçe derbisinde görev yapan Rafa Silva, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında formasına kavuşacak.

Sağ bekte Gökhan Sazdağı'nın yerine Taylan Bulut'a formayı teslim eden Yalçın, savunmanın solunda da Emirhan Topçu'yu kulübeye çekti ve Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.

Sergen Yalçın, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure'nin yerine de Kartal Kayra Yılmaz ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Rafa Silva, 48 gün sonra kadroda

Beşiktaş'ta Rafa Silva, 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer aldı.

Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli futbolcu, son 5 maçta kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Rafa Silva, Rizespor maçının ilerleyen dakikalarında teknik direktör Sergen Yalçın'dan şans bekleyecek.

Karşılaşma öncesinde oyuncu listenin anons edildiği sırada tecrübeli futbolcu, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Tüpraş Stadı'nın önünde "İyilik Ağacı" yükseldi

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının öncesinde Tüpraş Stadı'nın önünde "İyilik Ağacı" yükseldi.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından devlet koruması altındaki çocukların geleceğine kanat açacak proje hayata geçti. Bu kapsamda stadın önüne koyulan "İyilik Ağacı" ile 2 bin siyah-beyaz futbol topu, çocukların eğitimine ve hayallerine ışık olacak.

Demir Ege, 12 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, ligde 12 hafta sonra ilk 11'de görev aldı.

Bu sezon ligde Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Demir Ege, daha sonra oynanan 12 maçta 11'de forma şansı bulamadı.

Bir dönem sakatlık da yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, 12 karşılaşma sonra Rizespor mücadelesiyle formasına kavuştu.

Kartal Kayra Yılmaz, 111 gün sonra ilk 11'de yer aldı

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz da ligde 111 gün sonra Rizespor karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

Son olarak 31 Ağustos'ta deplasmanda Alanyaspor maçında forma giyen 25 yaşındaki orta saha, ligde 14 hafta sonra teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 11'de görevlendirildi.

Kartal Kayra, bu sezon toplamda ise 8 lig müsabakasında forma giydi.

Beşiktaş tepkisini koreografiyle gösterdi

Beşiktaşlı taraftarlar, son haftalarda hakemlerin verdikleri kararlara tepki göstermek amacıyla kale arkasında ilginç bir koreografiye imza attı.

Üzerinde Beşiktaş efsanesi Baba Hakkı'nın (Hakkı Yeten) da yer aldığı koreografide "Hak Yiyenler Değil, Hakkı Yeten'ler Kazanacak!" ifadeleri yer aldı. Tribünler de bu esnada yaptıkları tezahüratlarla hakemlere tepki gösterdi.

Ayrıca aynı dakikalarda bir elin oynattığı kukla da skorbordda yer aldı.

Taylan Bulut, ikinci kez 11'de

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut, ligde ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.

Süper Lig'de Eyüpspor ve Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Taylan, Konyaspor deplasmanında ise mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, ligde 7 maç sonra 19 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de şans verdi.

Taylan Bulut, Çaykur Rizespor maçında savunmanın sağında görev yapacak.