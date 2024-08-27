Beşiktaş'ta neler oluyor! Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 29 Ağustos Perşembe günü Lugano'yu konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana takımda düşünülmeyen isimlerden olan Vincent Aboubakar çıkmadı.

UDUOKHAI İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yeni transferimiz Felix Uduokhai, takımımızla ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

ABOUBAKAR ÜLKESİNE GİTTİ

Futbolcumuz Vincent Aboubakar çocuğunun rahatsızlığından dolayı Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a gitmiştir. Bundan dolayı bugün yapılan antrenmanda yer almamıştır.

Futbol A Takımımız, Lugano maçı hazırlıklarına, yarın (28 Ağustos) saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst, saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek."