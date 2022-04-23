Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Haberler

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Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları

AA - Emrah Oktay - Spor
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Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan antrenmanda futbolcular açma germe hareketleri yaptı. İdman, pas, duran top ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor, Haberler

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