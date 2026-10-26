Beşiktaş'ta Italiano, Crystal Palace 11'inden 8 değişiklikle Başakşehir'e çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kaldıkları Crystal Palace maçının 11'inden 8 değişiklik yaparak Başakşehir mücadelesine çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italino, geçtiğimiz hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kaldıkları Crystal Palace müsabakasının 11'inden 8 değişiklik yaparak bu müsabakaya çıktı. İtalyan teknik adam, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Kassoum Ouattara, Fabio Miretti, Kartal Yılmaz, İlhan Fakılı ve Hyeon-Gyu Oh'un yerine Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny ve Dusan Vlahovic'e görev verdi.

Beşiktaş'ın, Başakşehir maçı 11'i şöyle:

"Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic."

Siyah-beyazlılarda; Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ernest Poku, Hyeon-Gyu Oh, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy yedek soyundu.

Savunmanın tamamı değişti

İtalyan teknik adam, Crystal Palace maçında sahaya sürdüğü defans 4'lüsünün tamamını değiştirdi. İngiliz ekibine karşı Taylan Bulut, Emmaneul Agbadou, Tiago Djalo ve Kassoum Ouattara ile sahaya çıkan Italiano, Başakşehir karşılaşmasında bu oyuncuların tamamını kulübeye çekti.

Beşiktaş, bu akşamki müsabakada; Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz savunma hattına şans tanıdı.

Orta sahada Ndidi ve Trossard kaldı

Siyah-beyazlılarda Crystal Palace mücadelesinde orta sahada görev alan futbolculardan sadece Leandro Trossard ile Wilfred Ndidi, Başakşehir'e karşı 11'de başladı.

Vincenzo Italiano, Kartal Kayra'nın yerine Salih Özcan'a, İlhan Fakılı'nın yerine Vaclav Cerny'ye ve Fabio Miretti'nin - Junior Olaitan'a görev verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı