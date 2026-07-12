Haberler

Spor Haberleri - 15 Temmuz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, İsviçre kampında çift antrenman yapacak; yeni transfer Doğan Alemdar basınla buluşacak. Trabzon'da bordo-mavililer hazırlıklara devam ediyor. Voleybolda Tayland-Türkiye maçı var. Bakan Bak bisiklet turuna katılacak.

İsviçre

BEŞİKTAŞ

11.00 -18: 00 Siyah-beyazlılar günü çift antrenmanla tamamlayacak. Akşam antrenmanının ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olacak.

17.00 Yeni transfer Doğan Alemdar basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

TRABZONSPOR

10.30 Bordo mavili takım, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

VOLEYBOL

- FIVB Voleybol Milletler Ligi Kadınlar

09.30 Tayland – Türkiye

BAKAN BAK

09.45 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek bisiklet turuna katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız

Özgür Özel, yolunu belirledi: Çok yakında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi

16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
MİT, şehit ajanı Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı

İşte şehit ajanın yıllar sonra ortaya çıkan resmi
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler