Spor Haberleri - 15 Temmuz

İsviçre

BEŞİKTAŞ

11.00 -18: 00 Siyah-beyazlılar günü çift antrenmanla tamamlayacak. Akşam antrenmanının ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olacak.

17.00 Yeni transfer Doğan Alemdar basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

TRABZONSPOR

10.30 Bordo mavili takım, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

VOLEYBOL

- FIVB Voleybol Milletler Ligi Kadınlar

09.30 Tayland – Türkiye

BAKAN BAK

09.45 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek bisiklet turuna katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı