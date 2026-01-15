Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Aston Villa, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham için sürpriz bir hamle yaptı. İlk görüşmeler sonucunda Beşiktaş'ın 30 milyon euro serbest kalma bedeli talebine rağmen, Aston Villa ısrarını sürdürdü ve siyah-beyazlılara takas teklifinde bulundu. İngiliz ekibi, sezon başında 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği Evann Guessand'ı Beşiktaş'a önerdi.
- Aston Villa, Beşiktaş'a Tammy Abraham karşılığında Evann Guessand'ı 1.5 yıllığına kiralama ve bonservis bedeli ödeme teklifi yaptı.
- Beşiktaş, Tammy Abraham'ın serbest kalma bedeli olarak 30 milyon euro talep etti.
- Tammy Abraham, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maçta 12 gol ve 3 asist yaptı.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham devreye giren Premier Lig ekibi Aston Villa'dan sürpriz bir hamle geldi. İngiliz ekibi siyah-beyazlıların kapısını çarpıcı bir teklifle çaldı.
ASTON VILLA'DAN TAKAS ÖNERİSİ
Yapılan ilk görüşmeler sonucu Beşiktaş'tan "Serbest kalma bedeli olan 30 milyon euroyu getirin" cevabını alan Aston Villa, İngiliz oyuncu için ısrarını sürdürerek siyah-beyazlılara takas önerisiyle geldi.
TAMMY ABRAHAM'A KARŞILIK EVANN GUESSAND
Bu doğrultuda Aston Villa, sezon başında 30 milyon euro bonservis ödediği Evann Guessand'ı Beşiktaş'a önerdi. İngiliz ekibi, Guessand'ı 1.5 yıllığına Beşiktaş'a kiralayıp bir miktar da bonservis bedeli ödeyerek Abraham'ı kadrosuna katmak istiyor.
BEŞİKTAŞ TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR
Aston Villa'nın yaptığı bu teklife ise Beşiktaş'tan henüz cevap gelmedi. Siyah-beyazlıların yapılan bu teklifi değerlendirdiği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Zaman zaman taraftarların eleştirilerinin odağında olan Abraham, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. İngiliz oyuncu, 12 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.