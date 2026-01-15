Haberler

Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi

Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aston Villa, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham için sürpriz bir hamle yaptı. İlk görüşmeler sonucunda Beşiktaş'ın 30 milyon euro serbest kalma bedeli talebine rağmen, Aston Villa ısrarını sürdürdü ve siyah-beyazlılara takas teklifinde bulundu. İngiliz ekibi, sezon başında 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği Evann Guessand'ı Beşiktaş'a önerdi.

  • Aston Villa, Beşiktaş'a Tammy Abraham karşılığında Evann Guessand'ı 1.5 yıllığına kiralama ve bonservis bedeli ödeme teklifi yaptı.
  • Beşiktaş, Tammy Abraham'ın serbest kalma bedeli olarak 30 milyon euro talep etti.
  • Tammy Abraham, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maçta 12 gol ve 3 asist yaptı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham devreye giren Premier Lig ekibi Aston Villa'dan sürpriz bir hamle geldi. İngiliz ekibi siyah-beyazlıların kapısını çarpıcı bir teklifle çaldı.

ASTON VILLA'DAN TAKAS ÖNERİSİ

Yapılan ilk görüşmeler sonucu Beşiktaş'tan "Serbest kalma bedeli olan 30 milyon euroyu getirin" cevabını alan Aston Villa, İngiliz oyuncu için ısrarını sürdürerek siyah-beyazlılara takas önerisiyle geldi.

TAMMY ABRAHAM'A KARŞILIK EVANN GUESSAND

Bu doğrultuda Aston Villa, sezon başında 30 milyon euro bonservis ödediği Evann Guessand'ı Beşiktaş'a önerdi. İngiliz ekibi, Guessand'ı 1.5 yıllığına Beşiktaş'a kiralayıp bir miktar da bonservis bedeli ödeyerek Abraham'ı kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi

BEŞİKTAŞ TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR

Aston Villa'nın yaptığı bu teklife ise Beşiktaş'tan henüz cevap gelmedi. Siyah-beyazlıların yapılan bu teklifi değerlendirdiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Zaman zaman taraftarların eleştirilerinin odağında olan Abraham, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. İngiliz oyuncu, 12 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Salih Söğüt
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı