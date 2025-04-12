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Beşiktaş, Süper Lig'de Son 5 Maçta 3. Yenilgisini Aldı

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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu ve son 5 karşılaşmasında 3. yenilgisini aldı.

Sahasında karşılaştığı Başakşehir'e mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada 3 kez yenildi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetle birlikte Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada sahadan 3 kez puansız ayrıldı.

Kartal, son 5 haftada oynadığı maçlarda Gaziantep FK, Konyaspor ve Başakşehir'e mağlup olurken Kasımpaşa ile berabere kaldı. Tek galibiyetini ise Galatasaray'a karşı elde etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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