Beşiktaş, Süper Lig'de Son 5 Maçta 3. Yenilgisini Aldı

Sahasında karşılaştığı Başakşehir'e mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada 3 kez yenildi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetle birlikte Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada sahadan 3 kez puansız ayrıldı.

Kartal, son 5 haftada oynadığı maçlarda Gaziantep FK, Konyaspor ve Başakşehir'e mağlup olurken Kasımpaşa ile berabere kaldı. Tek galibiyetini ise Galatasaray'a karşı elde etti. - İSTANBUL