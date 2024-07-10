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Beşiktaş, Slovenya kampı için Avusturya'ya ulaştı

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Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, Slovenya'nın Maribor kentinde yapacağı ikinci etap kamp için Avusturya'ya ulaştı. Siyah-beyazlı takım, Graz Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı ve kamp kadrosu 32 kişiden oluştu.

Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, Slovenya'nın Maribor kentinde yapacağı ikinci etap kamp için Avusturya'ya ulaştı.

Graz Havalimanı'nda siyah-beyazlı taraftarların karşıladığı Beşiktaş kafilesinde futbolcuların yanı sıra asbaşkan Mete Vardar, yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da yer aldı.

Siyah-beyazlı futbolcular, havalimanını çıkışında taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş, Graz Havalimanı'ndan kara yoluyla Slovenya'nın Maribor şehrine hareket etti.

Kamp kadrosu 32 kişi

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, 32 kişilik kamp kadrosu oluşturduklarını söyledi.

Mete Vardar, Graz Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın sezona "daha hazır" girmesini istediklerini belirterek, "29 kişi geldik, Muçi de gelip katılacak ve 30 kişi olacağız. Daha sonra Semih ve Mert de eklenince 32 kişilik kamp kadrosu oluşturduk. Bu sene daha hazır, sezona iyi giren bir Beşiktaş istiyoruz. İlk 10 günlük süreç İstanbul'da iyi geçti." dedi.

Beşiktaş'ın sezona çok iyi hazırlandığını dile getiren Vardar, "3 Ağustos'ta Süper Kupa maçı var. Daha sonra da 7-8-9 Ağustos'ta lig başlayacak. O zamana kadar çok hazır bir Beşiktaş olacağını ben gözlemliyorum. Başkanımız ve ikinci başkanımız Hüseyin Bey önderliğinde önemli çalışmalar yapılıyor. Transferle ilgili çalışmalar yapıyorlar." diye konuştu.

Vardar, Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına federasyon yetkililerinin olumlu baktığını söyleyerek, "Maç yüzde 80 Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Javi Montero, Ante Rebic ve izinli Mert Günok yer almadı.

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundaki Semih Kılıçsoy ise kampa 15 Temmuz'da dahil olacak.

Beşiktaş'ın Slovenya kampının kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Onur Bulut, Arda Berk Özüarap, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Al Musrati, Milot Rashica, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç."

Kaynak: AA / Spor

Avusturya İstanbul Slovenya Beşiktaş Maribor Graz Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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