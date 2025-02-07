Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
Ankara'da sahte içki bilançosu: 33 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki kabusu İstanbul'dan Ankara'ya sıçradı: 33 ölü var
Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Beşiktaş, Sivasspor ile 38. Randevusuna Çıkıyor

Beşiktaş, Sivasspor ile 38. Randevusuna Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 7. sırada yer alan Beşiktaş, son 7 deplasman maçında galip gelemedi. Beşiktaş'ta 5 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor ile 38. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 7. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 23 puanla 15. sırada bulunuyor.

38. randevu

Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugüne kadar 37 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar 19 kez kazanırken, kırmızı-beyazlılar de 12 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Geride kalan maçlarda Kartal 53 gol atarken, Yiğidolar ise 39 golle karşılık verdi.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan son maçta Beşiktaş, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Son 7 deplasmanda kazanamadı

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 7 deplasmanda maçında 3 puan alamadı. Bu süreçte Galatasaray ve Adana Demirspor'a mağlup olan Kartal; Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Anyalyaspor ile de berabere kaldı. Beşiktaş bu sezon son deplasman galibiyetini 7. haftada Kayserispor'a karşı elde etti.

Rafa Silva cezalı

Beşiktaş'ta 5 futbolcu sakatlıklarından dolayı Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Bahtiyar Zaynutdinov, Tayyip Talha Sanuç ile Emrecan Terzi'nin tedavileri devam ediyor.

Beşiktaş'ta ayrıca Rafa Silva da sarı kart cezasından dolayı oynamayacak.

3 futbolcu sınırda

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta İstanbul'da Trabzonspor ile oynayacakları maçta forma giyemeyecek.

Ali Şansalan yönetecek

Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil, Mehmet Salim Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Taolga Güldibi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
img

Kandırdığı kadını cinsel birlikteliği ikna edip 2 milyon lirasını aldı
img

Terim'in takımı yağmur gibi gol attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.