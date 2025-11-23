Beşiktaş, Samsunspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Samsunspor karşılaşmasında penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu ekranda izledi ve oyunun taç atışıyla devam etmesini istedi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile Samsunspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş, Samsunspor karşılaşmasında 37. dakikada penaltı bekledi. Toni Borevkovic ile Tammy Abraham arasındaki mücadelenin ardından Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda elle oynama itirazında bulundu.
HAKEM VAR'A GİTTİ, KARAR DEVAM
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Uzun bir süre pozisyonu inceleyen Karaoğlan, sahaya dönmesinin ardından oyunun taç atışı ile devam etmesini istedi. Beşiktaşlı oyuncular hakemin devam kararına tepki gösterdi.
İşte o pozisyon;