Beşiktaş, Samsunspor karşısında penaltı bekledi

Beşiktaş, Samsunspor karşılaşmasında penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu ekranda izledi ve oyunun taç atışıyla devam etmesini istedi.

  • Beşiktaş, Samsunspor karşılaşmasının 37. dakikasında penaltı bekledi.
  • Hakem Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi sonrası oyunun taç atışı ile devam etmesine karar verdi.
  • Beşiktaşlı oyuncular, hakemin devam kararına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile Samsunspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Beşiktaş, Samsunspor karşılaşmasında 37. dakikada penaltı bekledi. Toni Borevkovic ile Tammy Abraham arasındaki mücadelenin ardından Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda elle oynama itirazında bulundu.

HAKEM VAR'A GİTTİ, KARAR DEVAM

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Uzun bir süre pozisyonu inceleyen Karaoğlan, sahaya dönmesinin ardından oyunun taç atışı ile devam etmesini istedi. Beşiktaşlı oyuncular hakemin devam kararına tepki gösterdi.

İşte o pozisyon;

Beşiktaş, Samsunspor karşısında penaltı beklediGörüntü: beIN Sports

Beşiktaş, Samsunspor karşısında penaltı beklediGörüntü: beIN Sports

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
