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Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Sonucunda Hasan Arat Başkan Seçildi

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Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonucunda Hasan Arat, 7271 oy ile başkanlığa seçildi. Seçim maratonu 13 saat sürdü ve 21 sandıkta yapıldı.

- Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu

İSTANBUL - Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonunda siyah-beyazlıların 35. başkanı Hasan Arat oldu. Arat, 7271 oy ile başkanlığa seçildi.

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sona erdi. Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 13 saat süren seçim maratonunu Hasan Arat kazandı. Sabah 10.00'da başlayan oy kullanma işlemine 12 bin 152 üye oy kullanmak için kart aldı, 11 bin 785 kişi oy kullandı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle iki başkan adayının ortak kararıyla oy kullanma işlemi 1 saat daha uzatılarak 18.00'de son buldu.

21 sandığın tümünde rakibi Serdal Adalı'dan daha fazla oy alan Hasan Arat, toplam 7271 oy ile Beşiktaş'ın 35. başkanı oldu. Serdal Adalı ise 4557 oy aldı.

Toplam 21 sandıkta alınan sonuçlar şu şekilde:

1. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 398

- Geçerli oy: 396

- Hasan Arat: 201

- Serdal Adalı: 195

2. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 429

- Geçerli oy: 428

- Hasan Arat: 227

- Serdal Adalı: 201

3. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 400

- Geçerli oy: 399

- Hasan Arat: 226

- Serdal Adalı: 173

4. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 450

- Geçerli oy: 448

- Hasan Arat: 243

- Serdal Adalı: 205

5. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 624

- Geçerli oy: 622

- Hasan Arat: 368

- Serdal Adalı: 254

6. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 583

- Geçerli oy: 583

- Hasan Arat: 358

- Serdal Adalı: 225

7. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 557

- Geçerli oy: 556

- Hasan Arat: 315

- Serdal Adalı: 241

8. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 586

- Hasan Arat: 361

- Serdal Adalı: 225

9. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 690

- Geçerli oy: 689

- Hasan Arat: 471

- Serdal Adalı: 218

10. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 657

- Geçerli oy: 655

- Hasan Arat: 483

- Serdal Adalı: 172

11. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 646

- Geçerli oy: 645

- Hasan Arat: 460

- Serdal Adalı: 185

12. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 595

- Geçerli oy: 594

- Hasan Arat: 334

- Serdal Adalı: 260

13. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 601

- Hasan Arat: 369

- Serdal Adalı: 232

14. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 576

- Geçerli oy: 566

- Hasan Arat: 359

- Serdal Adalı: 207

15. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 645

- Hasan Arat: 386

- Serdal Adalı: 259

16. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 676

- Geçersiz oy:

- Hasan Arat: 442

- Serdal Adalı: 234

17. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 664

- Geçersiz oy: 1

- Hasan Arat: 370

- Serdal Adalı: 293

18. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 525

- Hasan Arat: 332

- Serdal Adalı: 193

19. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 516

- Hasan Arat: 324

- Serdal Adalı: 192

20. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 531

- Geçersiz: 1

- Hasan Arat: 348

- Serdal Adalı: 182

21. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 507

- Hasan Arat: 294

- Serdal Adalı: 211

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serdal Adalı Hasan Arat Beşiktaş Politika Spor Güncel Haberler

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