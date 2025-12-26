Haberler

Beşiktaş iki futbolcunun kalemini kırdı: Kendinize kulüp bulun

Güncelleme:
Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal'ın kadro dışı bırakıldığını ve iki oyuncudan kendilerine kulüp bulmasının istendiğini açıkladı.

Beşiktaş, iki futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını istedi. İki futbolcu, kulüp bulamamaları halinde takımdan ayrı çalışacaklar.

Beşiktaş'ın açıklaması;

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

"KARİYERLERİNDE BAŞARILAR"

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir. Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Böyle ilişik mi kesilir. Sonra da aidiyet bekliyorlar.

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

Mert neysede necip için iyi olmuş yıllarca oynamadan zengin oldu adam git artık

Haber YorumlarıZAZA Burak:

Beşiktaş’a yeni iyi bir kaleci lazım ersin ile olacak iş değil bu

Haber Yorumlarısamet:

gücünüz Rafa itine yetmedi degil mi ? Vefa

Haber YorumlarıMihrali:

necip yıllarca boş sözleşmeye imza atan safkan bir beşiktaşlıdır. eğer haber doğruysa kendisine ayıp etmişler

