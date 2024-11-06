Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 Yenerek Avrupa Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında sahasında ağırladığı Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Değerli bir maçı kazandıklarını aktaran Feyyaz Uçar, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Oyuncuların çabasından dolayı mutluyuz. Teknik heyete teşekkür ediyoruz. Bizim için değerli ve kazanılması gereken bir maçtı. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar" ifadelerini kullandı.

'YENİDEN YAPILANIYORUZ'

Yeni bir yapılanmanın içerisinde olduklarına değinen Uçar, "Galatasaray galibiyetinden sonra daha yapılacak çok iş var. Tamamen takımı değiştiriyoruz. Yeniden yapılanıyoruz. Geldiğimizden itibaren 31 oyuncuyla vedalaştık. 11 yeni mukavele yaptık. Bunlar olurken sabır gerekiyor. Sezon başında güzel başlangıç oldu ama konuşmak için erkendi. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek. Oyuncu fazlalığımız var. Eğer vedalaşmalar olursa devre arasında ya da sezon sonunda yapılanma devam edecek. Biraz sabır gerekiyor. Sezon uzun, tabii ki kayıplar olacak. Galibiyetler devam edecek" sözlerini sarf etti.

'BU GALİBİYET BÜYÜK BİR AVANTAJ SAĞLADI'

Malmö karşısında alıkları galibiyetin büyük bir avantaj sağladığını aktaran Feyyaz Uçar, "Avrupa Ligi'nde aldığımız bu galibiyet çok değerli. Play-off grubunda olmak istiyoruz. Bu galibiyet büyük bir avantaj sağladı. Yolumuz uzun. Avrupa'da ve ligde çok maç var. Kadromuzun derinliği konusundaki eleştiriler haklı ama hepsi hemen olmuyor. Bazı oyuncuların olmadığı maçlarda zorlandığımız oldu, bunu kabul ediyoruz. Bunun alternatiflerini oluşturacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız sezon sonuna kadar yarışın içinde olmak ve Avrupa'da da play-off sonrası yürüyebildiğimiz kadar yürümek" dedi.

'SANTRFOR GOLLE BESLENİR'

Semih Kılıçsoy'un hem kanatta hem de santrforda oynayabileceğini bir kez daha kanıtladığını söyleyen Feyyaz Uçar, "Santrfor golle beslenir. Gol atınca rahatlar, özgüveni yerine gelir. Semih'in gol atamaması baskı oluşturuyordu. Bugün attığı gol önemli bir goldü. Bundan sonra daha rahat olacağını düşünüyorum. Semih hem kanatta hem de santrforda oynayabileceğini bir kez daha kanıtladı. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Muçi'den beklentimiz var. Maliyeti yüksek. Onu bir yıldız olarak aldık. Aldığımız meblağdan daha yükseğine satmak amacımız ama Beşiktaş'ta yapacağı işler var. Bugün gol atmasını istediğiniz iki oyuncu diye sorsaydınız bu iki ismi söylerdim" sözlerini kullandı.

'MACCABİ TEL AVİV MAÇI BÜYÜK İHTİMALLE SEYİRCİSİZ OYNANACAK'

Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada oynayacakları maç ile iligli konuşan Feyyaz Uçar, "Maccabi Tel Aviv maçı büyük ihtimalle seyircisiz oynanacak. Aday şehirlerden hangisi uygunsa sorumlumuz gidip tespitlerde bulunacak ve biz de UEFA'ya ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Büyük camialarda başarının sürekliliği istenir. İki kupamız var kısa sürede. Taraftarın daha büyük beklentisi şampiyonluk. Çok doğal. Geçen seneye mi döneceğiz endişesi vardı. Bu sene geçen seneki gibi olmayacak. Her kulvarda olmak istiyoruz. Beşiktaş'ın menfaatlerinde yanlış şeyler olursa mutlaka müdahale edeceğiz. Bu sene Beşiktaş'ı hedeflerinin içinde tutmak istiyoruz."

'TEK BAŞIMIZA YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİL'

Gündemde yer alan yabancı VAR hakemi iddiaları hakkında da konuşan Uçar, "Tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Hüseyin Yücel, başka bir alternatif yoksa genç hakemleri tercih ediyoruz demişti. Genç hakemler gördüğünü çalar gibi bir beklentisi vardı. Kulüpler bir araya gelip böyle bir talepte bulunursa biz de o grubun içinde oluruz" diyerek sözlerini noktaladı.