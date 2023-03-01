Ankaragücü taraftarı, Beşiktaş maçında stada alınmayacak

Beşiktaş-Ankaragücü maçına, İstanbul İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince deplasman ekibinin taraftarları alınmayacak. Ankara'da sezonun ilk yarısında oynanan maçta ise siyah-beyazlı taraftarlara deplasman yasağı gelmişti. Bilindiği üzere 4 Mart'ta oynanacak Kayserispor maçında Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe taraftarının stada alınmayacağı açıklanmıştı.

İstanbul İl Güvenlik Kurulu kararıyla, Süper Lig'de 5 Mart'ta oynanacak Beşiktaş- Ankaragücü maçına deplasman seyircisi alınmayacak.

MİSAFİR TRİBÜNÜ BEŞİKTAŞ TARAFTARINA AÇILACAK

Beşiktaş'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, misafir tribününün de siyah-beyazlı taraftarlara açılacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

MKE Ankaragücü Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararı;

Ankaragücü karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız bilet satın alabilirler.

10.02.2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

Ankaragücü karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI DA STADA GİREMEMİŞTİ

Ankara'da sezonun ilk yarısı ve Ziraat Türkiye Kupası maçında da uygulanan deplasman yasağı böylece, Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçında da devam etti.

FENERBAHÇE'YE DE DEPLASMAN YASAK

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesi güvenlik gerekçesiyle sarı-lacivertlilerin deplasman tribününe alınmayacağı yönünde karar almıştı. Karar büyük tepki çekerken, Fenerbahçe yaptığı açıklamada karar için yürütmeyi durdurma başvurusu yapılacağını belirtti.