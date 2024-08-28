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Beşiktaş, Lugano'yu konuk edecek

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. Siyah-beyazlılar, galibiyetle ayrılması durumunda turu geçecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar deplasmanda oynanan ilk müsabakada sahadan 3-3'lük skorla ayrıldı. Kartal, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda turu geçen taraf olacak. Müsabakanın berabere sonuçlanması halinde ise uzatmalara gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatmanın ardından eşitlik bozulmadığı takdirde de Avrupa Ligi'ne kalan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Beşiktaş, elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Avrupa kupalarında 244. maç

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar 243 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 91 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı. Avrupa mücadelesinde 320 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 365 gol gördü.

Beşiktaş, bu sezon mağlup olmadı

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 4 müsabakadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Van Bronckhost'un öğrencileri, deplasmanda oynanan Lugano karşılaşmasında 3-1 öne geçerken, rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu maç aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 Beşiktaş, ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.

Necip Uysal, forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal, Lugano karşısında görev yapamayacak. Tecrübeli futbolcu, geçen hafta antrenmanda sakatlanarak çapraz bağlarından yaralanmış ve sonrasında cerrahi operasyon geçirmişti.

Radu Petrescu düdük çalacak

Beşiktaş-Lugano müsabakasını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak. Maçın 4. hakemi de Marcel Birsan olacak. VAR'da ise yine Romanya'dan Catalin Popa görev alacak.

Beşiktaş'ın kadrosu

Siyah-beyazlı takımın Lugano maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu

Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

Forvet: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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