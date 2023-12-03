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Beşiktaş Kulübünün 35. Başkanı Hasan Arat Oldu

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Hasan Arat, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturdu. Arat, siyah-beyazlı kulüpte onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Beşiktaş Kulübünün 35. başkanı Hasan Arat oldu.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geride bırakan Arat, başkanlık koltuğuna oturdu.

Hasan Arat, 1,5 yıl boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yapacak.

Arat, siyah-beyazlı kulüpte onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde (1998-2000) başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Hasan Arat kimdir?

Hasan Arat, 1959 yılında Adana'da doğdu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Hasan Arat, 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demir spor'da başladıktan sonra 1977'de transfer olduğu Beşiktaş'ta 5 yıl forma giydi.

Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından "Yılın İşadamı" ödülüne layık görüldü.

Arat, 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Kulübünde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu. Hasan Arat, İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na aday olması sürecini yönetti.

İstanbul'un 5. olimpiyat adaylığı olan bu süreçte şehrin finale kalması ve gösterilen başarının ardından Hasan Arat, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı, Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) İcra Kurulu Üyesi, Uluslararası Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Pazarlama ve Yeni Finans Kaynakları Komisyonu Üyesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Finans ve Pazarlama Komisyonu Üyesi ve 2020 Olimpiyat İhale Prosedürü Çalışma Grubu'nun dokuz üyesinden biri olarak uluslararası tanınırlığa sahip bir spor yöneticisi haline geldi.

Temmuz 2019'da Polonya'nın Malopolska bölgesinde ve Krakow'da düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları için EOC tarafından Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak seçildi ve 2023 Avrupa Oyunları'nın başarı ile tamamlanması dolayısıyla fahri vatandaşlık unvanı aldı.

Kasım 2019'da Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu'na kabul edilen Hasan Arat, bu kurumda İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı olarak görev yapmaya devam ediyor.

Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in ortağı ve yönetim kurulu başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir kurumsal finansman ve birleşme & satın alma danışmanlık firması olan Dome Group'un kurucusu ve ortağı, Türkiye ve dünya lüks moda dünyasının önemli kuruluşlarından Beymen Group'un ise yönetim kurulu başkan yardımcısıdır.

Arat, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: AA / Spor

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