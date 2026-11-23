BEŞİKTAŞ, Konyaspor'u deplasmanda 4-2 yenerek puanını 25'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Haftaya 4'üncü sırada giren siyah-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetler'in puan kaybetmesiyle bir basamak yükselerek 3'üncü sıraya yerleşti.

Ligde oynadığı 5 deplasman maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik alan ve tek galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin son deplasmanında da Celtic'e yenilmişti. Dış saha maçları adeta bir fobiye dönüşen ve bütün puan kayıplarını deplasmanda yaşayan Kara Kartallar, Konyaspor'u 4-2 yenerek bu fobiye son vermiş oldu.Vincenzo İtaliano'nun öğrencileri, 2-0 öne geçtikleri maçta, 2-2 beraberliğe düşmelerine ve taraftarlarına "yine mi?" sorusunu sordurmaya başlamalarına rağmen, son bölümde 2 gol birden atarak sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş bu sonuçla hem 3 puan kazandı hem de deplasman fobisine ortadan kaldırdı.

DEVRE ARASINA KADAR 4 MAÇIN 3'Ü EVİNDE

Beşiktaş devre arasına kadar kalan 4 maçın 3'ünü kendi evinde oynayacak. Gelecek hafta sahasında Galatasaray ile derbi maça çıkacak olan siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta yine evinde Samsunspor'u ağırlayacak. 15'inci haftada Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılar, 16'ncı hafta sonrasında verilecek aradan önce iç sahada Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Siyah-beyazlılar bu süreçte Avrupa Ligi'nde ise 2 maçı dış sahada yapacak. İç saha maçı olmasına rağmen İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile Perşembe akşamı oynanacak maç, tarafsız saha olarak Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanacak ve Beşiktaş taraftarına serbest olacak. Beşiktaş devre arasına girmeden 10 Aralık'ta da Almanya deplasmanında Leverkusen'in konuğu olacak.

VLAHOVIC VE TROSSARD BAŞ ROLDE

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic ve Leanddro Trossard son maçlarda sergiledikleri etkili futbolla başrolü almış durumda.Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarında atılan 11 golün 10'unda imzası olan Vlohovic ve Trossard teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun en güvendiği futbolcuların başında geliyor.

Vlahovic Kasımpaşa maçında 1, Gençlerbirliği maçında 2 ve Konyaspor maçında 2 olmak üzere 5 gol atarken, Trossard, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında 1'er gol atıp Gençlerbirliği maçında atılan 3 golün de asistini yaptı ve Vlahovic'le beraber bu 3 maçta alınan 7 puanın başrol oyuncusu oldu.

Dusan Vlahovic atığı 11 golle gol krallığı yarışında da zirveye yerleşmiş durumda. Leandro Trossard ise 4 asistle asist krallığında 4'üncü sırada yer alıyor.

İLK DEVRENİN EN KRİTİK MAÇI BU HAFTA

Beşiktaş ilk devrenin belki de en kritik ve ligin kalanını etkileyecek maçı bu hafta oynayacak. 22 puanla 3'üncü sırada yer alan ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan siyah-beyazlılar Dolmabahçe'de ezeli rakibini ağırlayacak. Galatasaray'ı yenerek "şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olduğunu" göstermek isteyecek olan Beşiktaş'ın, ligdeki konum ve aradaki puan farkı itibariyle puan kaybına tahammülü yok. Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanmaları halinde farkı 3'e düşürecek ve yarışa ortak olacak. Kaybetmesi halinde ise 9 puana çıkacak olan fark, Beşiktaş'ın lig şampiyonluğunu uzaktan takip etmesine sebep olacak. Bu kritik eşiğin farkında olan Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı kazanmaktan başka düşüncesi olmayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı