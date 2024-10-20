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Beşiktaş, Konyaspor Maçında Kadroda Değişiklikler Yaptı

Beşiktaş, Konyaspor Maçında Kadroda Değişiklikler Yaptı
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Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un önderliğinde kadroda önemli değişiklikler yaptı. 4 oyuncu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Joao Mario'yu yedeğe çekti, Gabriel Paulista ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Hollandalı teknik adam, bu iki ismin yerine savunmada Emirhan'ı, kanatta ise Semih'i ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlıkları bulunan Milot Rashica, Gabriel Paulista ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Jean Onana da kadroda yer almadı.

Semih Kılıçsoy, 7 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda 7 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak 29 Ağustos'ta İsviçre ekibi Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşının başlangıç kadrosunda yer alan 19 yaşındaki futbolcu, son 7 maçta ise Van Bronckhorst tarafından ilk 11'de tercih edilmemişti.

Semih Kılıçsoy, bu müsabakaların 6'sında sonradan oyuna dahil olurken, birinde ise süre bulamamıştı.

Ali Çamdalı cezası nedeniyle tribünde

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, cezası nedeniyle Beşiktaş maçında takımının başında yer alamadı.

Çamdalı, yeşil-beyazlıların Süper Lig'in 8. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç men cezasına çaptırılmıştı.

Cumhuriyet Bayramı'na özel Türk bayrakları ve pankart

Tüpraş Stadı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı.

Stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı ve siyah-beyazlı taraftarlar, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı ve "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" yazılı pankart açtı.

Müsabakadan önce Norm Ender, BJK Kabataş Vakfı Okulları Çocuk Korosu ile mini bir konser verdi. Norm Ender ile çocuklar, İstiklal Marşı'nı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için bestelenen "Parla" şarkısını seslendirdi.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ısınmaya "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" pankartıyla, maça da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel olarak hazırlanan kırmızı formayla çıktı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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