Beşiktaş - Konyaspor Maçı İlk Yarıda Berabere
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçta birçok gol fırsatı yakalansa da takımlar arasında henüz bir gol olmadı.
- Trendyol Süper Lig : Beşiktaş : 0 - Konyaspor : 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Muçi'nin pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan sert şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.
23. dakikada Muçi'nin ceza sahası yayı önünden yaptığı sert şutta kaleci Slowik soluna uzanarak topu kontrol etti.
34. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.