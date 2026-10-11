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Beşiktaş, Kocaelispor'u 2-1 yenerken Orkun Kökçü Süper Lig'de 2. golünü kaydetti

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Orkun Kökçü, 18. dakikada attığı golle Süper Lig'de ikinci kez gol sevinci yaşarken tüm kulvarlarda bu sezon 5. golüne ulaştı.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor maçında attığı golle Süper Lig'de ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu. Orkun, tüm kulvarlarda ise beşinci golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 18. dakikada Orkun Kökçü, 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic'ten geldi. Kartal'ın bu maçtaki ilk golünü kaydeden Orkun, ligde ikinci kez fileleri sarsmış oldu.

Ligde tüm karşılaşmalarda forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, ilk golünü ise milli aradan önce Amed Sportif Faaliyetler müsabakasında atmıştı.

Avrupa Ligi elemelerinde ise Midtjylland ve Kauno Zalgiris maçlarında 3 kez ağları havalandıran milli futbolcu, bu sezon toplamda da 5 gole ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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