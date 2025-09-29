Haberler

Beşiktaş Kocaelispor'u 2-0 Geçti

Beşiktaş Kocaelispor'u 2-0 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Rafa Silva ve Vaclav Cerny'nin golleriyle öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Tammy Abraham'ın pasında topla buluşan El Bilal Toure, ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve savunmadan seken top arka direkte Tammy Abraham'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında altıpas üzerinde Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

10. dakikada Wilfred Ndidi'nin yarı saha çizgisi üzerinden kafayla savunmanın arkasına attığı pasta kaleci Aleksandar Jovanovic'in büyük hatasında topu önünde bulan Vaclav Cerny, kale önünde boş kaleye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

37. dakikada Darko Churlinov kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu sonrası savunmadan seken topa altıpasın gerisinden Bruno Petkovic'in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Rafa Silva'nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan El Bilal Toure, ceza sahası içi sol çaprazdan pasını Orkun Kökçü'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Aleksandar Jovanovic'te kaldı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Botond Balogh, Oleksandr Syrota, Muharrem Cihan, Cafumana Show, Habib Keita, Rigoberto Rivas, Tayfur Bingöl, Darko Churlinov, Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Daniel Agyei, Karol Linetty, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Can Keleş, Joseph Nonge

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Rafa Silva (dk. 4), Vaclav Cerny (dk. 10) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Aleksandar Jovanovic, Selçuk İnan (Kocaelispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Erdoğan'dan iş arayan gençlere müjde! Kontenjan 150 bine çıkarıldı

Erdoğan'dan gençlere müjde geldi! Kontenjan 150 bine çıkarıldı
Netanyahu, Trump ile görüşürken saldırdığı ülkeyi arayıp özür diledi

Trump ile görüşürken o ülkeyi arayıp özür diledi
Rusya'nın Ukrayna'daki bombardımanında Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti

Saatlerce süren bombardımanda Türk tır sürücüsü can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi başladı

Trump'tan tüm dünyanın merak ettiği soruya net yanıt
Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu

Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.