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Beşiktaş, Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu Tanıttı

Beşiktaş, Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu Tanıttı
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Beşiktaş Kulübü, 2024-2025 futbol sezonu ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo ve Elan Ricardo için Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenledi. Genç futbolcular, kulübe katılmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ve sahada en iyi performanslarını sergileyeceklerini belirtti.

Beşiktaş Kulübü, 2024-2025 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı futbolcular Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni düzenledi.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ile yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo katıldı.

Keny Arroyo: "Bu formanın sorumluluğunun bilincindeyim"

Siyah-beyazlıların Ekvador ekibi Independiente del Valle'den transfer ettiği 18 yaşındaki futbolcu Keny Arroyo, Avrupa'da futbol oynamanın kendisi için bir çocukluk hayali olduğunu aktardı.

Sahaya çıkacağı ilk maçı sabırsızlıkla beklediğini anlatan Arroyo, "Avrupa'da oynama hayalimi çok büyük bir takımda gerçekleştireceğim. Daha önce Türkiye'de futbol oynayan diğer oyuncuları izlediğim için burada oynanan futbola biraz aşinayım. Mücadele açısından Ekvador futboluna da benzetiyorum." diye konuştu.

"10 numaralı" formanın sorumluluğun bilincinde olduğunu aktaran genç futbolcu, "Beşiktaş benim için bir hayaldi. Bu hayali gerçekleştirdiğim için mutluyum. Bu formanın sorumluluğunun bilincindeyim. Sahaya çıkınca siz de göreceksiniz. Sahada oynayacağım oyunla bunu göstereceğim." ifadelerini kullandı.

Arroyo, Türkiye'deki savunma oyuncularının sert oynadıklarını bildiğini aktararak, "Bu sertliği kırmak için güçlü ve çevik olmanız gerekiyor. Ben çevikliğimle onların üstesinden geleceğini düşünüyorum." dedi.

Elan Ricardo: "Kazanılacak ne varsa bunun için mücadele edeceğim"

Siyah-beyazlıların, Kolombiya takımı CD La Equidad'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, sahada elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan 20 yaşındaki futbolcu, "Biz buraya kazanmaya, başarılar elde etmeye geldik. Bunu sahada göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu mutluluğu beraber yaşamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kendisine verilen tüm pozisyonlarda görev yapabileceğinin altını çizen Ricardo, "Gelmeden önce kimseyle görüşme şansım olmadı. Gelmeden önce de daha üst seviyede futbol oynadım. Üst seviyelerde dünya futbolunda nasıl mücadele edilmesi gerektiğini biliyorum. Bunun için en iyisinin yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Sahada yüzde yüz performansını vermek için çabalayacağını anlatan Kolombiyalı oyuncu, "Burada olmak benim için çok büyük gurur. Buraya geleceğimi öğrendiğimde çok sevinmiştim. Kazanılacak ne varsa bunun için mücadele edeceğim." diyerek konuşmasını tamamladı.

İmzaların ardından Keny Arroyo ve Elan Ricardo'ya başkan Serdal Adalı tarafından isimlerinin yazılı olduğu siyah-beyazlı nostalji formalar verildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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