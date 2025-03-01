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Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 Yenerek İç Sahada Namağlup Serisini 6 Maça Çıkardı

Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 Yenerek İç Sahada Namağlup Serisini 6 Maça Çıkardı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenerek iç sahada namağlup serisini 6 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar, son 6 maçında Fenerbahçe, Bodrum FK, Trabzonspor gibi takımları mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın iç sahadaki namağlup serisi de 6 maça çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu skorla iç sahadaki kaybetmeme serisini de sürdürdü. Kartal, ligde evinde oynadığı 6 müsabakada da mağlubiyet yüzü görmedi.

Beşiktaş, bu süreçte Dolmabahçe'de Fenerbahçe, Bodrum FK, Trabzonspor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile Samsunspor'la da berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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