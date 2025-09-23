Beşiktaş, Kayserispor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor'a konuk olmadan önce Nevzat Demir Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdi. İdman, ısınma koşuları ve taktik çalışmalarla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Siyah-beyazlı oyuncular ısınma koşularıyla başlayan idmanı, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası taktik çalışmayla noktaladı.
Beşiktaş kafilesi, bugün özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor