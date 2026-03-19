Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Claudio Winck'in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta arka direkte Amir Murillo'nun, Adem Arous'a yaptığı hareketten dolayı maçın hakemi Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada penaltıda topun başına geçen Adrian Benedyczak'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sol tarafından ağlara gitti. 2-1

79. dakikada Milot Rashica'nın sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta defanstan seken topu kale önünce Cengiz Ünder tamamladı fakat kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada orta sahadan atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Cengiz Ünder'in ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Batuhan Kolak, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani (Cengiz Ünder dk. 71), Orkun Kökçü (Salih Uçan dk. 90+3), Vaclav Cerny (Milot Rashica dk. 71), Junior Olaitan, Hyun-Gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adem Arous (Nicholas Opoku dk. 59), Kamil Ahmet Çörekçi (Habib Gueye dk. 73), Cafu, Andri Baldursson, Jim Allevinah (Kubilay Kanatsızkuş dk. 86), Mortadha Ben Ouanes, Fousseni Diabate, Adrian Benedyczak (Eyüp Aydın dk. 86)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Burak Gültekin, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Hyun-Gyu Oh (dk. 11), Orkun Kökçü (dk. 45+2) (Beşiktaş), Adrian Benedyczak (dk. 57 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Cafu, Kamil Ahmet Çörekçi, Emre Belözoğlu, Claudio Winck, Jim Allevinah, Andri Baldursson (Kasımpaşa), Wilfred Ndidi, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz, Sergen Yalçın (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı