Beşiktaş kaldığı yerden devam! Hazırlık maçındaki rakibini adeta sahadan sildi

Süper Lig devi Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd ile kozlarını paylaştı. Mücadeleye iyi başlayan siyah-beyazlılar, sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Yeni sezon çalışmalarına Almanya'da devam eden Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd ile karşı karşıya geldi.

FARKLI KAZANDILAR

Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş maçı 4-0 kazandı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Aboubakar, 19 ve 27. dakikada Muleka ve 62. dakikada Semih kılıçsoy'dan geldi.

MULEKA DOUBLE YAPTI

Kara Kartal'ın başarılı futbolcusu Jackson Muleka, oynanan son 2 hazırlık maçında 3. golünü kaydederek yeni sezona hazır olduğunu gösterdi.

GHEZZAL, ASİST YAPTI

Geçen sezon sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve geleceği merak konusu olan Ghezzal, Muleka'nın attığı 2. golün asistini yaptı.