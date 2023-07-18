Beşiktaş kaldığı yerden devam! Hazırlık maçındaki rakibini adeta sahadan sildi
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Süper Lig devi Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd ile kozlarını paylaştı. Mücadeleye iyi başlayan siyah-beyazlılar, sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Yeni sezon çalışmalarına Almanya'da devam eden Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş maçı 4-0 kazandı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Aboubakar, 19 ve 27. dakikada Muleka ve 62. dakikada Semih kılıçsoy'dan geldi.
Kara Kartal'ın başarılı futbolcusu Jackson Muleka, oynanan son 2 hazırlık maçında 3. golünü kaydederek yeni sezona hazır olduğunu gösterdi.
Geçen sezon sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve geleceği merak konusu olan Ghezzal, Muleka'nın attığı 2. golün asistini yaptı.