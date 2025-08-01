Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na Samsun'dan Transfer

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Samsun'da Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi mezunu savunma oyuncusu 18 yaşındaki Nehir Zeytünlü, Beşiktaş tarafından transfer edildi. Geçen sezon Ünye Kadın Spor Kulübü'nde futbol oynamış olan Zeytünlü, okul takımıyla Türkiye Şampiyonluğu yaşamıştı.

Samsun'da, Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi mezunu savunma oyuncusu Nehir Zeytünlü, Beşiktaş tarafından transfer edildi.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Samsun'da futbola Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi'nde başlayan ve geçen yıl mezun alan 18 yaşındaki Nehir Zeytünlü'yü kadrosuna kattı.

Geçen sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Lig takımlarından Ünye Kadın Spor Kulübü'nde geçiren Zeytünlü, Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi takımında da Türkiye Şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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