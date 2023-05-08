Beşiktaş, James Rodriguez ile ilk görüşmeden sonuç alamadı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için İspanyol medyasında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İLK GÖRÜŞMEDEN OLUMLU SONUÇ ALINMADI

Beşiktaş'ın son olarak Olympiakos forması giyen James Rodriguez ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. İspanyol basınında çıkan haberlerde siyah-beyazlıların ilk görüşmeden olumlu sonuç alamadığı belirtildi.

BOTAFOGO'YU DA REDDETTİ

1 aydır boşta olan Kolombiyalı yıldız için Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo'nun da devrede olduğu belirtildi. Ancak yıldız futbolcunun bu kulübe de olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

YUNANİSTAN KARİYERİNDE 11 SKOR KATKISI YAPTI

James Rodriguez, Olympiakos formasıyla 23 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asistle oynadı.