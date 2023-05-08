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Beşiktaş, James Rodriguez ile ilk görüşmeden sonuç alamadı

Spor Haberleri

Beşiktaş, Olympiakos ile yollarını ayıran dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı. 31 yaşındaki yıldızla ilk görüşmeyi gerçekleştiren siyah-beyazlılar, olumlu yanıt alamadı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için İspanyol medyasında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın son olarak Olympiakos forması giyen James Rodriguez ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. İspanyol basınında çıkan haberlerde siyah-beyazlıların ilk görüşmeden olumlu sonuç alamadığı belirtildi.

1 aydır boşta olan Kolombiyalı yıldız için Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo'nun da devrede olduğu belirtildi. Ancak yıldız futbolcunun bu kulübe de olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

James Rodriguez, Olympiakos formasıyla 23 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asistle oynadı.

Beşiktaş, James Rodriguez ile ilk görüşmeden sonuç alamadı

Beşiktaş, James Rodriguez ile ilk görüşmeden sonuç alamadı

Beşiktaş, James Rodriguez ile ilk görüşmeden sonuç alamadı

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James Rodriguez Beşiktaş Spor Haberler

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