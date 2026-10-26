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Beşiktaş, İstanbul Başakşehir'i 2-0 yenerek Süper Lig'de 9. haftayı galibiyetle geçti

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 75. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 89. dakikada Junior Olaitan kaydetti; Olaitan böylece ligde bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Geçtiğimiz hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Crystal Palace mücadelesinde attığı golle takımına 1 puanı getiren isim olan Junior Olaitan, İstanbul Başakşehir maçını da boş geçmedi. Olaitan, ayrıca bu sezon ligde ilk gol sevincini de yaşadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 75. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 89. dakikada Junior Olaitan kaydetti.

Geçtiğimiz hafta içinde Dolmabahçe'de oynanan Crystal Palace mücadelesinde kaydettiği golle 2-2'lik beraberlik sonucu takımına 1 puanı getiren Olaitan, Başakşehir müsabakasını da boş geçmedi.

Süper Lig'de de bu sezon ilk gol sevincini yaşayan Olaitan'ın, Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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