Beşiktaş'ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın

Beşiktaş'ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın
Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kendisini destekeleyen taraftarlara teşekkür etti. Malili oyuncu ayrıca kendisini eleştirenlere tepki göstererek, "Telefonlarının arkasına saklanıp kendi oyuncularını eleştiren ve televizyon kanallarında antrenör gibi davranan o aptallar gibi olmayın." dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure, Gençlerbirliği mücadelesinin ardından sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

KENDİSİNİ DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bir süredir sakat olan Malili futbolcu El Bilal Toure, siyah-beyazlı taraftarlara kendisine gösterdikleri destek için teşekkür ederek, "Beşiktaş'ın gerçek taraftarlarına, iyi ve kötü zamanlarda her zaman oyuncularını destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Beşiktaş'ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın

ELEŞTİRELERE SERT TEPKİ: APTALLAR GİBİ OLMAYIN

El Bilal Toure ayrıca, kendisini eleştiren kişilere de tepki göstererek, "Telefonlarının arkasına saklanıp kendi oyuncularını eleştiren ve televizyon kanallarında antrenör gibi davranan o aptallar gibi olmayın." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 18 maça çıkan deneyimli hücum oyuncusu, bu maçlarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
