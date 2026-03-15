Beşiktaş'ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın

Süper Lig devi Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure, Gençlerbirliği mücadelesinin ardından sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

KENDİSİNİ DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bir süredir sakat olan Malili futbolcu El Bilal Toure, siyah-beyazlı taraftarlara kendisine gösterdikleri destek için teşekkür ederek, "Beşiktaş'ın gerçek taraftarlarına, iyi ve kötü zamanlarda her zaman oyuncularını destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum." dedi.

ELEŞTİRELERE SERT TEPKİ: APTALLAR GİBİ OLMAYIN

El Bilal Toure ayrıca, kendisini eleştiren kişilere de tepki göstererek, "Telefonlarının arkasına saklanıp kendi oyuncularını eleştiren ve televizyon kanallarında antrenör gibi davranan o aptallar gibi olmayın." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 18 maça çıkan deneyimli hücum oyuncusu, bu maçlarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.