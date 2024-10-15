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Beşiktaş'ın yıldızı milli takımda sakatlandı

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UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanan Kosova-Güney Kıbrıs maçından Beşiktaş'a kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların Kosovalı yıldızı Milot Rashica, sakatlanarak 16. dakikada oyundan çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ilerleyen günlerde netleşecek.

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'un dördüncü haftasında Kosova ile Güney Kıbrıs karşı karşıya geldi. Müsabakanın başlarında yaşanan sakatlık sonrası Beşiktaş'a kötü haber geldi.

RASHICA SAKATLANDI

Kosova Milli Takımı'nda forma giyen Beşiktaş'ın yıldızı Milot Rashica, karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlandı. Sakatlığının ardından oyuna devam edemeyen Rashica, yerini Florent Muslija'ya bıraktı. 28 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

BU SEZONKİ BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Milot Rashica, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 11'i ilk 11 olmak üzere 12 maça çıktı. Raschica, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 4 de asist yaptı.

Beşiktaş'ın yıldızı milli takımda sakatlandı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Milot Rashica Güney Kıbrıs Beşiktaş Kosova Futbol Spor

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